Женщина рассказала о неожиданных последствиях супружеской измены

Женщина назвала супружескую измену лучшим, что случилось с ее браком

Американка Чарити Крейг рассказала, что неверность мужа стала поворотной точкой в их отношениях и в конечном счете сделала ее счастливее. Неожиданные последствия супружеской измены она назвала лучшим, что случилось с ее браком, пишет The New York Post.

Чарити и ее муж Мэтт познакомились в подростковом возрасте. Через несколько лет, когда ей был 21 год, а Мэтту — 25, они поженились. Девушка была уверена, что у нее счастливая семья и хорошие отношения с мужем, пока в 2012 году, спустя восемь лет брака, не вскрылась правда об измене супруга. Найденная переписка с другой женщиной стала поводом для серьезного разговора, после которого пара приняла решение расстаться.

Чарити стала посещать сеансы психотерапии и осознала, что ее брак давно не был счастливым. Она испытывала психологические проблемы, ей приходилось бороться с созависимостью и чувством незащищенности. «Я не знала, насколько я несчастна, — говорит она. — Хотя у меня не было проблем с гневом, я использовала молчание как форму контроля и манипуляции».

Тем временем ее супруг Мэтт тоже читал литературу по психологии и посещал психотерапевта. Он вспоминает, что период адюльтера был сложным временем и для него. Мужчина работал по 60 часов в неделю, почти не появлялся дома и испытывал огромный стресс. «Я разрывался между семьей и мечтой о музыкальной карьере. Я не хотел терять жену и не хотел причинять боль другой женщине», — объяснил он.

Мэтт и Чарити в течение года жили отдельно и собирались разводиться, но в конце концов осознали, что хотят сохранить семью. Неверный супруг не только осознал ошибку и извинился, но и предпринял действия, демонстрирующие готовность исправить ситуацию. Он бросил прежнюю работу музыканта и сменил номер мобильного телефона.

Пара считает, что испытание, которое они прошли, помогло им измениться и стать счастливее. «Этот роман оказался лучшим, что когда-либо случалось с нашим браком. Он разрушил все, но мы осознали, что находились в токсично-нездоровом месте», — сказала Чарити, которая теперь помогает другим парам преодолеть кризис в отношениях и наладить семейную жизнь.

Ранее кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов дал совет людям, изменившим своему постоянному партнеру или супругу. Он считает, что изменник не должен сознаваться в своих действиях, если хочет сохранить брак.