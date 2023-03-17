Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:06, 17 марта 2023Забота о себе

Психолог дал неожиданный совет изменившим партнеру людям

Психолог Долгов: нельзя признаваться в измене, даже если подозрения партнера обоснованы

Фото: Unsplash

Кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов дал изменившим своему постоянному партнеру или супругу людям неожиданный совет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Долгова, если есть желание продолжить отношения, нельзя признаваться в измене, чтобы не нанести партнеру сильную психологическую травму. «Даже если у партнера есть обоснованные подозрения — молчите, как партизан. Пока вы стоите на своем, остается какая-то надежда, что этого не было», — сказал он. Психолог добавил, что в этом случае у обманутого человека включаются механизмы психологической защиты, и реакция на спорную ситуацию становится не столь острой.

Даже если изменника простили, и союз удалось сохранить, восстановиться после удара трудно, предупредил Долгов. «У меня масса клиенток, "простивших" измену мужа, но страдающих от психотравмирующих воспоминаний годами, а то и десятилетиями. Особенно меня удивляют персонажи, которые признаются в неверности практически в инициативном порядке, демонстрируя этим свою "честность"», — отметил он.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Наш мозг ведет себя странно» Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
«Наш мозг ведет себя странно»Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Долгов уверен, что в случае с изменами честность вредна. «Лучше от такой честности не будет никому при любом развитии событий. Это один из немногих случаев, когда ложь действительно может быть во спасение», — заключил он.

Ранее автор и ведущая подкаста об изменах «Она хочет большего» Джо Пьяцца назвала скуку во время секса с постоянным партнером одной из основных причин, подталкивающих женщин к адюльтеру. Собеседницы Пьяццы также сообщали ей, что завели роман из-за того, что утратили взаимопонимание с партнером, хотели испытать острые ощущения, а также потому, что сделать это стало очень просто благодаря современным технологиям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН
Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России
Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка
Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток
Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти
В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО
Названы лучшие четырехзвездочные отели Турции по соотношению цены и качества
Телеведущий нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.