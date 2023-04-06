В России улучшили броню с учетом опыта СВО

Производитель российской бронетехники улучшил броню с учетом опыта СВО

Защитные свойства брони техники, которую производит Арзамасский машиностроительный завод, улучшили с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Представители руководства предприятия также доложили министру обороны РФ [Сергею Шойгу] о повышении защитных свойств брони с учетом существующих требований к защищенности и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Руководители завода отметили, что новая двойная броня перспективной техники может выдержать подрыв устройства мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте и попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов. Также она обеспечивает защиту личного состава, радиатора, капота и колесных шасси от огня стрелкового оружия и осколков снарядов.

Арзамасский машиностроительный завод производит колесную бронетехнику, включая бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортеры БТР-82.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в России начались государственные испытания колесных боевых машин на унифицированной платформе «Бумеранг», которые планируют завершить до конца 2023 года.