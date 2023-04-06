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11:17, 6 апреля 2023Бывший СССР

В Азербайджане задержали организаторов захвата власти

В Азербайджане задержали организаторов захвата власти и вооруженных беспорядков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Азербайджанские правоохранители задержали шесть граждан страны, которые планировали организовать захват власти, вооруженные беспорядки и создать религиозное государство. Об этом сообщается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности республики, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По версии следствия, проживающие в Иране и сотрудничающие со спецслужбами этой страны Руфулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов поручили Арифу Джумшудову создать «отряд сопротивления». Его целью стала организация в Азербайджане вооруженных беспорядков, захвата власти, насильственного изменения конституционного строя республики и создания религиозного государства, управляемого законами шариата.

Джумшудов решил привлечь несколько своих знакомых, которые пропагандировали религиозный радикализм. Он регулярно проводил в своем доме тайные собрания. Уточняется, что задержанные вели пропаганду в пользу Ирана, выполняя полученные от кураторов задания. Кроме того, они занимались продажей наркотиков, поставленных с иранской территории, а полученные средства направляли на распространение идей религиозного радикализма.

В ноябре 2022 года в Азербайджане арестовали группу из 19 иранских шпионов из числа граждан страны, которые прошли подготовку в Сирии. Сообщалось, что они должны были пропагандировать исламский радикализм. Как установили следователи, группа планировала распространять экстремистские материалы.

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Кристина Есикова
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