Спецслужбы Азербайджана арестовали группу иранских шпионов

В Азербайджане арестовали 19 иранских шпионов, у них изъяты экстремистские материалы

В Азербайджане арестована группа из 19 иранских шпионов из числа граждан страны, которые прошли подготовку в Сирии и должны были распространять идеи исламского радикализма. У них изъяты экстремистские видеоматериалы и запрещенные книги. Об этом сообщили представители Службы государственной безопасности республики.

По их данным, шпионы должны были действовать «против национальных интересов Азербайджана, для насаждения радикально-экстремистских религиозных идей». «[Группу] также обучали правилам применения различного огнестрельного оружия и тактике ведения боя в Сирии. [Для выполнения задач] группе были выданы крупные суммы денег», — говорится в сообщении спецслужб.

Следователи установили, что группа планировала распространять экстремистские материалы, такие как листовки и футболки среди граждан, участвующих в протестных акциях. Отмечается, что эти вещи были доставлены в страну на автомобиле, принадлежащем посольству Ирана в Азербайджане.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что спецслужбы задержали украинского шпиона и двое завербованных им граждан страны. Он пояснил, что задержанные белорусы «ступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства» — они отправляли данные военной разведке Украины.