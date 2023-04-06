Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 6 апреля 2023Мир

США раскрыли подробности о бегстве экс-президента Афганистана из страны

Белый дом: экс-президент Афганистана Гани уверял США в нежелании бежать из страны
Ашраф Гани

Ашраф Гани. Фото: Pete Marovich / Globallookpress.com

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби раскрыл подробности о бегстве экс-президента Афганистана Ашрафа Гани из страны. По его словам, бывший глава государства уверял США в отсутствии у него намерений покидать Афганистан, сообщает ТАСС.

Представитель американской администрации отметил, что еще будучи президентом Афганистана Гани заверял Вашингтон в том, что не собирается покидать свою родину, вплоть до дня бегства, которое состоялось 15 августа 2021 года.

Ранее Гани объяснил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) возможности унизить президента страны. В частности, эта мера была принята Гани, чтобы его не заставили подписать документ, который узаконил бы новое правительство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
Москвичка обнаружила живую змею в купленной клубнике
В Москве прокомментировали идею забрать участок у посольства России в Киеве
В Германии осудили реакцию украинских дипломатов на призыв к миру
США раскрыли подробности о бегстве экс-президента Афганистана из страны
В Госдуме назвали цель визита Макрона в Китай
В Совфеде оценили заявление Макрона о ядерном оружии
Лукашенко вернулся в Белоруссию
«Аэрофлот» продлил бесплатный провоз спортивного снаряжения
Нашествие прыгающих червей началось в очередном американском штате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.