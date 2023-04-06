США раскрыли подробности о бегстве экс-президента Афганистана из страны

Белый дом: экс-президент Афганистана Гани уверял США в нежелании бежать из страны

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби раскрыл подробности о бегстве экс-президента Афганистана Ашрафа Гани из страны. По его словам, бывший глава государства уверял США в отсутствии у него намерений покидать Афганистан, сообщает ТАСС.

Представитель американской администрации отметил, что еще будучи президентом Афганистана Гани заверял Вашингтон в том, что не собирается покидать свою родину, вплоть до дня бегства, которое состоялось 15 августа 2021 года.

Ранее Гани объяснил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) возможности унизить президента страны. В частности, эта мера была принята Гани, чтобы его не заставили подписать документ, который узаконил бы новое правительство.