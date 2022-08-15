Экс-президент Афганистана объяснил свой побег из страны

Ашраф Гани бежал из Афганистана, чтобы не подписывать документ о назначении правительства

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани объяснил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) возможности унизить президента страны. В частности, эта мера была принята Гани, чтобы его не заставили подписать документ, который узаконил бы новое правительство. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся», — рассказал Гани.

По словам политика, планов покидать страну изначально у него не было. Он также опроверг сведения о том, что бежал с большой суммой денег, паспорта при себе экс-президент тоже не имел.

15 августа делегация «Талибана» посетит Москву и Казань в годовщину взятия Кабула. Стороны обсудят закупку нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов объяснил это тем, что стороны должны развивать межрегиональные связи.