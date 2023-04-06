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10:23, 6 апреля 2023Россия

Петербурженка нашла шестилетнего сына без сознания на кухне

Жительница Санкт-Петербурга нашла шестилетнего сына без сознания на кухне

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Санкт-Петербурга нашла шестилетнего сына лежащим без сознания на кухонном полу. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 5 апреля в квартире в Озерном переулке в Центральном районе города. Женщина обнаружила мальчика, когда вернулась домой, и вызвала скорую помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибами и синяками. После осмотра врача выяснилось, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, другие серьезные травмы.

Кроме того, мальчик отравился неизвестным веществом. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что семья полная и на учете в ПНД не состоит.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник потерял сознание в туалете торгово-развлекательного комплекса и попал в реанимацию с отравлением.

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Евгения Куликова
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