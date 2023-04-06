Российские военные сбили ударный украинский беспилотник

Марочко: российские военные сбили ударный беспилотник ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные сбили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, беспилотник нес кумулятивные боеприпасы, которые могут нанести существенный урон бронетехнике. «То есть это не какие-то там мелкие гранаты для сброса, а кассетные кумулятивные боеприпасы», — отметил Марочко. Судя по внешнему виду дрона, он является скомбинированной разработкой ВСУ, то есть на основу существующего БПЛА украинские военные установили новое устройство для сброса снарядов, считает он.

Подполковник в отставке рассказал, что такой беспилотник легко обнаружить, потому что он большого размера и не способен подняться высоко. Кроме того, дрон специфически шумит, поэтому военные ВСУ сначала используют маленькие беспилотники для разведки.