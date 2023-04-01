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13:14, 1 апреля 2023Бывший СССР

Ветеран ОМОНа назвал самые опасные дроны ВСУ

Ветеран ОМОН с позывным Мечетной назвал дроны ВСУ «Баба-яга» самыми опасными

Фото: Leah Millis / Reuters

Ветеран ОМОН, доброволец с позывным Мечетной назвал самые опасные дроны, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в зоне специальной военной операции (СВО). В беседе с корреспондентом «МК» он объяснил, что таковыми являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), получившие прозвище «Баба-яга».

По словам российского военнослужащего, речь идет о довольно крупных беспилотниках, несущих взрывное устройство. Сбросить снаряд могут и с обычных коптеров Mavic, если хватит мощности аккумулятора долететь, добавил Мечетной.

Он также заявил, что недавно противник начал минировать свои же беспилотники. «Сбиваешь дрон, берешь его в руки, а он взрывается. И все — ты "двухсотый". Поэтому мы уже всем своим парням говорим: лучше расстрелять его на удалении. Так безопаснее и надежнее», — сообщил доброволец.

В заключение он рассказал, что на линии боевого соприкосновения российские бойцы уже видели много западной техники, включая противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и NLAW. Однако самая «страшная вещь», признался военный, — это бесшумные польские мины. «Выхода [звука выстрела] не слышишь, а вот приход такой, что "мама дорогая"», — уточнил Мечетной.

Ранее полковник Луганской народной республики Виталий Киселев рассказал, что украинские военные стали активнее использовать беспилотники на краснолиманском направлении. Бойцы ВСУ применяют БПЛА для разведки, уточнил он. Киселев подчеркнул, что армия Украины, несмотря на большие потери, пытается узнать, как выстроена система обороны российских сил на этом направлении.

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Варвара Кошечкина
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