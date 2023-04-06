Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:14, 6 апреля 2023Забота о себе

Психолог назвала отличия серьезно настроенного ухажера от бредкрамбера

Психолог Кортни Уоррен объяснила, кто такие бредкрамберы в социальных сетях

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Лайки, комментарии и флирт в социальных сетях могут быть как признаками зарождающийся любви, так и попыткой манипулировать, считает психолог Кортни Уоррен. Ее советы, как отличить искреннюю симпатию от пустой траты времени, опубликовало издание Huffpost.

Уоррен отметила, что серьезно настроенный ухажер сразу заявит о своих намерениях. Если же человек активно флиртует, но дальше намеков дело не идет, вероятно, он занимается бредкрамбингом. Термин возник в английском языке и буквально переводится как «разбрасывать хлебные крошки». Психолог объяснила, что бредкрамбер делает небольшие знаки внимания: оставляет комментарии и реакции в соцсетях, пишет милые сообщения в личной переписке. Этими действиями он намерено заставляет поверить в близость, при этом сближаться на самом деле не планирует. Попытки построить с таким человеком романтические отношения будут пустой тратой времени, предупредила Уоррен. «Горькая правда в том, что он не изменит поведение в ближайшее время, это будет продолжаться по кругу», — сказала психолог.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Наш мозг ведет себя странно» Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
«Наш мозг ведет себя странно»Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Специалистка назвала несколько признаков, которые выдают бредкрамберов: они отправляют короткие и малозначительные сообщения, могут пропасть на несколько дней, а потом появиться как ни в чем ни бывало. Такие люди избегают темы совместного досуга, а назначив встречу, запросто отменяют ее в последний момент, говорит Уоррен. Еще одно отличие — нежелание знакомиться с родственниками и друзьями друг друга.

Распознав бредкрамбера, специалист советует не переоценивать его знаки внимания и относиться к нему, как к партии в игровых автоматах. «Вместо того чтобы ждать новую хлебную крошку, сосредоточьтесь на людях, которые четко говорят о своих намерениях», — заключила Уоррен.

Ранее эксперты по свиданиям посоветовали девушкам простую стратегию поиска партнера для серьезных отношений. Они рекомендовали первым делом найти хобби или заняться волонтерством, чтобы завести новые знакомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Прокурор потребовал 25 лет для Кара-Мурзы за госизмену
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
Бизнесмена застрелили на улице в российском городе
Бездомная завела блог о макияже и начала зарабатывать миллион рублей в месяц
В Казахстане опровергли информацию об отправке военной техники в Россию
Названы самые желанные направления для летнего отдыха россиян
Психолог назвала отличия серьезно настроенного ухажера от бредкрамбера
Ведущая Первого канала раскрыла отношение к критике в свой адрес
США отправят Киеву экспериментальное оружие для борьбы с БПЛА
США проведут учения в Европе совместно с 25 странами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.