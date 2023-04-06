Психолог назвала отличия серьезно настроенного ухажера от бредкрамбера

Психолог Кортни Уоррен объяснила, кто такие бредкрамберы в социальных сетях

Лайки, комментарии и флирт в социальных сетях могут быть как признаками зарождающийся любви, так и попыткой манипулировать, считает психолог Кортни Уоррен. Ее советы, как отличить искреннюю симпатию от пустой траты времени, опубликовало издание Huffpost.

Уоррен отметила, что серьезно настроенный ухажер сразу заявит о своих намерениях. Если же человек активно флиртует, но дальше намеков дело не идет, вероятно, он занимается бредкрамбингом. Термин возник в английском языке и буквально переводится как «разбрасывать хлебные крошки». Психолог объяснила, что бредкрамбер делает небольшие знаки внимания: оставляет комментарии и реакции в соцсетях, пишет милые сообщения в личной переписке. Этими действиями он намерено заставляет поверить в близость, при этом сближаться на самом деле не планирует. Попытки построить с таким человеком романтические отношения будут пустой тратой времени, предупредила Уоррен. «Горькая правда в том, что он не изменит поведение в ближайшее время, это будет продолжаться по кругу», — сказала психолог.

Специалистка назвала несколько признаков, которые выдают бредкрамберов: они отправляют короткие и малозначительные сообщения, могут пропасть на несколько дней, а потом появиться как ни в чем ни бывало. Такие люди избегают темы совместного досуга, а назначив встречу, запросто отменяют ее в последний момент, говорит Уоррен. Еще одно отличие — нежелание знакомиться с родственниками и друзьями друг друга.

Распознав бредкрамбера, специалист советует не переоценивать его знаки внимания и относиться к нему, как к партии в игровых автоматах. «Вместо того чтобы ждать новую хлебную крошку, сосредоточьтесь на людях, которые четко говорят о своих намерениях», — заключила Уоррен.

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