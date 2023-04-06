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20:29, 6 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе арестовали мужчину за убийство 85-летней матери

В Брянске арестовали 49-летнего мужчину, зарубившего топором пожилую мать

Фото: СК РФ

В Брянске суд арестовал 49-летнего мужчину, убившего 85-летнюю мать. Об этом в четверг, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его обвиняют по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Днем 4 апреля в квартире на проспекте Станке Димитрова в Советском районе сын начал скандалить с родительницей и разозлился, после чего взял топор и зарубил пенсионерку. Вскоре фигурант позвонил правоохранителям, чтобы сообщить о смерти матери. Полицейские заметили на ее теле следы насильственной смерти — рану на голове.

Силовики изъяли с места преступления топор.

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Екатерина Власова
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