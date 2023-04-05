В российском регионе мужчина во время скандала зарубил топором 85-летнюю мать

В Брянской области 49-летний мужчина зарубил топором 85-летнюю мать во время скандала

В Брянской области 49-летний сын убил 85-летнюю мать. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, сын начал скандалить с родительницей и разозлился. Тогда он взял топор и зарубил пенсионерку. Вскоре фигурант позвонил правоохранителям, чтобы сообщить о смерти пожилой женщины. Полицейские заметили на ее теле следы насильственной смерти — рану на голове.

По факту произошедшего возбуждено дело. Силовики изъяли с места трагедии топор.

Ранее стало известно, что россиянин убил мать и бабушку из-за нежелания попасть в психбольницу.