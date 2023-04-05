Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:03, 5 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина во время скандала зарубил топором 85-летнюю мать

В Брянской области 49-летний мужчина зарубил топором 85-летнюю мать во время скандала

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Брянской области 49-летний сын убил 85-летнюю мать. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, сын начал скандалить с родительницей и разозлился. Тогда он взял топор и зарубил пенсионерку. Вскоре фигурант позвонил правоохранителям, чтобы сообщить о смерти пожилой женщины. Полицейские заметили на ее теле следы насильственной смерти — рану на голове.

По факту произошедшего возбуждено дело. Силовики изъяли с места трагедии топор.

Ранее стало известно, что россиянин убил мать и бабушку из-за нежелания попасть в психбольницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Собянин решил вопрос со строительством мечети у Святого озера
Стала известна стоимость жизни практикующего иудея в Москве
Президент Литвы назвал ошибкой молодости вступление в КПСС
Стюардесса назвала способы обезопасить себя от нападения в номере отеля
Выпавший на московское шоссе из грузовика мусор загорелся и попал на видео
Медведь покалечил гулявшую с собакой женщину
COVID-19 усугубил состояние пациентов с деменцией
Российского осужденного заподозрили в дезорганизации работы СИЗО
В российском регионе мужчина во время скандала зарубил топором 85-летнюю мать
Названы распространенные утренние ошибки россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.