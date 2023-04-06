Стало известно об изменении тактики иностранных наемников

Военный РФ рассказал об изменении тактики иностранных наемников на купянском направлении

Иностранные наемники на купянском направлении начали применять тактику боевого разведдозора. Об изменении рассказал боец одного из подразделений Западного военного округа Вооруженных сил (ВС) России, передает РИА Новости.

«Пытаются мелкими группами как-то обозначить наши позиции. Пытаются как-то "укусить". То есть они идут боевым разведдозором, то есть пытаются выявить наши огневые точки», — заявил он.

Военный обратил внимание на то, что ранее наемники на указанном направлении были замечены в разведгруппах, а в настоящее время они действуют активнее. Кроме того, по его словам, два-три месяца назад российские военнослужащие слышали речь на польском языке, но новый радиоперехват был уже на английском. Боец также отметил, что наблюдается очень много наемников.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские артиллеристы ликвидировали базу иностранных наемников, воевавших на стороне украинской армии. Как он утверждает, точное число уничтоженных военных еще не подсчитано, но речь идет о десятках бойцов.