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14:17, 6 апреля 2023Россия

Российский школьник умер на перемене

В башкирском городе Октябрьский 14-летний школьник умер на перемене

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Башкирии, в городе Октябрьский, 14-летний ученик одной из школ умер на перемене. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, мальчику стало плохо на перемене. Ему вызвали скорую помощь, однако медики не смогли реанимировать школьника.

Telegram-канал Mash Batash уточняет, что подросток в шутку боролся с одноклассником и потерял сознание.

В учебном заведении отказались комментировать случившееся, сославшись на занятость директора. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.

В конце марта ученик одной из школ Симферополя умер после урока физкультуры. По данным Минздрава Крыма, девятиклассник потерял сознание и упал. За время реанимационных мероприятий сердце подростка трижды останавливалось. По словам очевидца, у погибшего были проблемы с работой сердца, а также повышенное давление.

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Алан Босиков
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