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10:06, 29 марта 2023Россия

Российский школьник умер на уроке физкультуры

В одной из школ Симферополя девятиклассник умер на уроке физкультуры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Симферополе ученик десятого класса умер во время урока физкультуры в школе №10. Информацию об этом подтвердили в Минздраве Крыма, пишет «Крымское информационное агентство».

По данным ведомства, российский школьник умер во вторник, 28 марта. «Он упал и потерял сознание. Приезжала скорая. Вроде две клинических и одна биологическая смерть. Сердце останавливалось три раза, все длилось около полутора часов», — приводит издание слова очевидца случившегося.

По его словам, у погибшего девятиклассника диагностированы проблемы с сердцем, также у него было повышенное давление. Подростку, предварительно, стало плохо после пробежки, у него был допуск к занятиям физической культурой.

Это далеко не первый случай гибели ребенка на уроке физкультуры. В Санкт-Петербурге ученица седьмого класса умерла во время занятий спортом в школе. До этого в Челябинской области девятиклассник умер на уроке физкультуры — мальчику внезапно стало плохо, его не удалось спасти.

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Анастасия Шейкина
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