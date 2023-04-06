Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:12, 6 апреля 2023Из жизни

Рекордно глубоководное существо впервые удалось заснять на видео

Ученые из Японии впервые обнаружили жизнь на глубине свыше восьми километров

Ученым удалось заснять на видео рыбу, обитающую на рекордной глубине больше восьми километров. Как сообщает CNN, ученые обнаружили прежде неизвестный науке вид морского слизня.

Ученые из Университета Западной Австралии и Токийского университета морской науки и техники опубликовали снятые глубоководными роботами кадры из океанского желоба Идзу-Огасавара к юго-востоку от берегов Японии. Научная экспедиция побила рекорд 2008 года и впервые зафиксировала жизнь на глубине 8336 метров. Ученые также совершили самый глубоководный улов, поймав два существа, обитающих на глубине 8022 метров. Это оказался вид морского слизня, известный как псевдолипарис Беляева.

Ранее максимальная глубина, на которой когда-либо делались снимки рыб — тоже морских слизней, или липарисов, — составляла 8022 метра, а живых существ никогда не ловили ниже отметки в 8000 метров.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Рекорды были установлены в ходе длительного десятилетнего исследования самых глубоководных видов рыб. Морские слизни принадлежат семейству липарисов, и, хотя большинство представителей этого вида обитают на мелководье, некоторые подвиды способны выживать на огромной глубине. Неизвестный подвид морского слизня, найденный на максимальной глубине, вероятнее всего, был молодой особью, которая опустилась к океанскому дну, чтобы избежать крупных хищников.

На примере пойманных особей псевдолипариса Беляева можно понять, какие качества позволяют глубоководным видам выживать в условиях полной темноты и высокого давления. У морских слизней полупрозрачное тело, крошечные глаза и отсутствует плавательный пузырь, который позволяет обычным рыбам парить в толще воды.

Ранее сообщалось о рыбаке, который выловил ленточную цихлу рекордного размера. Это произошло во время путешествия мужчины по Колумбии.

Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число пострадавших в ходе боестолкновения силовиков с боевиками
В Москве расширили программу скрининга новорожденных
72-летняя модель отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом
Названы неочевидные проблемы привлекательных женщин на свиданиях
Правительство Финляндии подало заявление об отставке
В НАТО усомнились в быстром присоединении Швеции к альянсу
Россиянин пытался украсть ребенка из коляски, побил продавца и попал на видео
В НАТО оценили ядерную угрозу со стороны России
В Ингушетии начали поиск тел боевиков после боестолкновения с правоохранителями
Рогов заявил о прибытии британских танков в ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.