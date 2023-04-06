Рекордно глубоководное существо впервые удалось заснять на видео

Ученые из Японии впервые обнаружили жизнь на глубине свыше восьми километров

Ученым удалось заснять на видео рыбу, обитающую на рекордной глубине больше восьми километров. Как сообщает CNN, ученые обнаружили прежде неизвестный науке вид морского слизня.

Ученые из Университета Западной Австралии и Токийского университета морской науки и техники опубликовали снятые глубоководными роботами кадры из океанского желоба Идзу-Огасавара к юго-востоку от берегов Японии. Научная экспедиция побила рекорд 2008 года и впервые зафиксировала жизнь на глубине 8336 метров. Ученые также совершили самый глубоководный улов, поймав два существа, обитающих на глубине 8022 метров. Это оказался вид морского слизня, известный как псевдолипарис Беляева.

Ранее максимальная глубина, на которой когда-либо делались снимки рыб — тоже морских слизней, или липарисов, — составляла 8022 метра, а живых существ никогда не ловили ниже отметки в 8000 метров.

Рекорды были установлены в ходе длительного десятилетнего исследования самых глубоководных видов рыб. Морские слизни принадлежат семейству липарисов, и, хотя большинство представителей этого вида обитают на мелководье, некоторые подвиды способны выживать на огромной глубине. Неизвестный подвид морского слизня, найденный на максимальной глубине, вероятнее всего, был молодой особью, которая опустилась к океанскому дну, чтобы избежать крупных хищников.

На примере пойманных особей псевдолипариса Беляева можно понять, какие качества позволяют глубоководным видам выживать в условиях полной темноты и высокого давления. У морских слизней полупрозрачное тело, крошечные глаза и отсутствует плавательный пузырь, который позволяет обычным рыбам парить в толще воды.

Ранее сообщалось о рыбаке, который выловил ленточную цихлу рекордного размера. Это произошло во время путешествия мужчины по Колумбии.