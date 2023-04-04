Мужчина поймал рекордную ленточную цихлу

IGFA: рыбак в Колумбии выловил ленточную цихлу рекордного размера

Во время путешествия в Колумбию рыбак выловил крупную ленточную цихлу и побил мировой рекорд. Об этом сообщает Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

6 ноября 2022 года Джейсон Шалл рыбачил на реке Гуавьяре со своей женой Дженнифер Шалл и поймал ленточную цихлу весом 6,97 килограмма. После пяти минут интенсивной борьбы ему удалось вытащить рекордную рыбу на берег. Ее взвесили на сертифицированных весах, а затем отпустили обратно в воду.

Размер цихлы оказался достаточным для признания рекордом IGFA в категории рыб, пойманных мужчиной на леску с разрывной нагрузкой 15 килограммов.

Ленточная цихла обитает в Южной Америке в бассейнах рек Амазонка и Ориноко. Она также известна под названиями пятнистый, или желтый, павлиний окунь, или маричапа.

Рыбаки ценят ленточную цихлу из-за ее поразительной окраски. Кроме того, этих рыб интересно ловить на легкие снасти.

Прежде самой большой ленточной цихлой в мире считалась рыба, выловленная в 2000 году в Венесуэле. Она весила 5,8 килограмма.

Ранее сообщалось, что рыбак из американского штата Флорида поймал рекордно большую для штата ленточную цихлу. Пойманная им рыба весила 4,13 килограмма.