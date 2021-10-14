Мужчина поймал рекордно большую ленточную цихлу

Рыбак из американского штата Флорида поймал рекордно большую ленточную цихлу. Об этом сообщает издание USA Today.

Фелипе Прието отправился после работы на рыбалку, чтобы расслабиться. Американец приехал на водохранилище и побил рекорд штата, поймав крупную рыбу вида ленточная цихла весом 4,13 килограмма. В Комиссии по охране рыбных и природных ресурсов заявили, что улов мужчины побил рекорд 1993 года, когда рыбаку попалась ленточная цихла весом 4,11 килограмма.

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Ленточная цихла относится к семейству цихловых и происходит из Южной Америки. Эти рыбы были заселены в каналы Флориды в 1984 году, чтобы сократить количество нежелательных экзотических рыб, особенно тилапии.

Ленточные цихлы — единственный неаборигенный вид рыб, который был разрешен во Флориде. Рыбаки ценят их из-за поразительной окраски и из-за того, что их интересно ловить на легкие снасти.

Самая большая ленточная цихла в мире была выловлена в 2000 году в Венесуэле. Она весила 5,8 килограмма.

Ранее сообщалось, что рыболов из американского штата Пенсильвания поймал оливкового сомика гигантских размеров. Во время лова на реке Огайо он вытащил сомика, весящего 29,39 килограмма.

