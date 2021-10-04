Российский рыболов поймал огромную семгу и поставил международный рекорд

Российский рыбак Константин Щербович поймал 100-сантиметрового атлантического лосося и поставил мировой рекорд. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

В сентябре организация официально подтвердила, что рыболов из России побил мировой рекорд. 11 июля Щербович поймал нахлыстом огромную семгу в реке Иоканга, протекающей по Кольскому полуострову в Мурманской области.

Сообщается, что юный рыбак боролся с уловом в течение 20 минут. После того, как Щербович сфотографировал и измерил семгу, он выпустил ее обратно в реку.

Это уже шестой международный рекорд Щербовича по версии IGFA. Он также выловил рекордных жерехов и обыкновенного судака в Волге, а еще двух тупорылых трахинотов на Сейшельских островах.

Атлантический лосось, озерный лосось или семга обитает в северной части Атлантического океана и заходит на нерест в реки от Португалии и Испании до Баренцева моря. В России озерная форма семги обитает в озерах Кольского полуострова и Карелии, в Европе — в Норвегии, Швеции, Финляндии.

Ранее сообщалось, что венгерский рыболов Тамаш Трекслер (Tamás Trexler) поймал огромного странствующего групера. Вес рыбы — 14,26 килограмма — почти вдвое превышал мировой рекорд.