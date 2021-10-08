Рыболов поймал гигантского сомика и поставил рекорд

Рыболов из американского штата Пенсильвания поймал оливкового сомика гигантских размеров. Об этом сообщает WTAE-TV.

Джо Граната более десяти лет ловил оливковых сомиков в реке Огайо и ее притоках Мононгахила и Аллегейни. Ему и прежде удавалось поймать рыб весом более 20 килограммов, однако на этот раз попался настоящий гигант. Во время лова на реке Огайо он вытащил сомика, весящего 29,39 килограмма.

Поскольку река протекает на границе штатов Пенсильвания и Западная Вирджиния, Граната мог претендовать на рекорд в обоих штатах. Его улов оказался на 3,6 килограмма тяжелее, чем самый крупный оливковый сомик, регистрировавшийся в Пенсильвании до сих пор. В Западной Вирджинии шансов на успех меньше: чтобы побить рекорд этого штата, поставленный 65 лет назад на реке Канова, нужна рыба, весящая примерно на два килограмма больше.

Оливковые сомики распространены в нижних Великих озерах, реках Миссисипи и Миссури, на юге американского штата Луизиана и севере Мексики. Взрослые особи вырастают до 160 сантиметров в длину и весят до 60 килограммов.

В июне сообщалось, что рыболову из американского штата Пенсильвания попался оливковый сомик длиной 1,27 метра и весом 25,5 килограмма. 34-летний Джонатан Пирс поймал его удочкой с берега реки Скулкилл. В качестве наживки использовалась голова форели.