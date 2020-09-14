Рыбак поймал оливкового сомика рекордной длины

Житель американского штата Айдахо Джаред Холт выловил в реке рекордно большого оливкового сомика. Об этом сообщается на сайте департамента рыболовства и охоты штата.

6 сентября Холт поймал в реке Снейк, округ Овайхи, рыбу длиной 1,07 метра, что почти на 9 сантиметров больше оливкового сомика, выловленного в 2018 году Скоттом Тернером — предыдущим рекордсменом штата. Новый рекорд уже официально задокументирован.

Оливковые сомики распространены в нижних Великих озерах, реках Миссисипи и Миссури, на юге американского штата Луизиана и севере Мексики. Взрослые особи вырастают до 160 сантиметров в длину и весят до 60 килограммов.

В июне сообщалось, что рыболову из американского штата Пенсильвания попался оливковый сомик длиной 1,27 метра и весом 25,5 килограмма. 34-летний Джонатан Пирс поймал его удочкой с берега реки Скулкилл. В качестве наживки использовалась голова форели.