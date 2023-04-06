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16:59, 6 апреля 2023Культура

Лидер Aerosmith ответил на обвинение в сексуальном насилии над подростком

Лидер Aerosmith Стив Тайлер ответил на обвинение в сексуальном насилии над подростком

Фото: Image Press Agency / Globallookpress.com

Американский музыкант, лидер группы Aerosmith Стив Тайлер опроверг обвинение в том, что в 1973 году совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней. Об этом пишет Page Six.

Фронтмен Aerosmith ответил на обвинение Джулии Холкомб (Мисли), которое было сделано в ходе судебного процесса в декабре 2022 года. По словам музыканта, женщина дала согласие на их сексуальные отношения. Он также отметил, что на тот момент времени он являлся законным опекуном Холкомб.

Тайлер, которому сейчас 75 лет, также попросил отклонить иск, сославшись на 24 аргумента защиты, отрицающих обвинение. Он заявил, что истец «не получила никаких травм или повреждений в результате каких-либо действий ответчика».

Холкомб подала иск в калифорнийский суд, заявив, что подвергалась насилию со стороны музыканта. По ее словам, в период с 1973 по 1976 год она состояла в отношениях с солистом коллектива, с которым познакомилась в возрасте 16 лет.

Женщина отметила, что в то время она систематически подвергалась сексуальному насилию со стороны Тайлера и избиениям. Она добавила, что музыкант, которому на момент совершения преступления было 25 лет, «умышленно причинял ей эмоциональный стресс».

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Варвара Кошечкина
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