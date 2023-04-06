Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 6 апреля 2023Наука и техника

Вокруг звезды обнаружили диск с двумя кольцами

Радиоинтерферометр ALMA обнаружил космический диск с двумя кольцами

Изображение: Long et al, 2023 / phys.org

Международная группа астрономов обнаружила большой пылевой диск с двойным кольцом вокруг красного карлика 2MASS J04124068+2438157 (2M041240). Об этом сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

2M041240 находится на расстоянии около 485 световых лет от Земли, а его возраст оценивается в 4,7 миллиона лет. Звезда имеет радиус 1,2 радиуса Солнца, массу около 0,42 массы Солнца, а его эффективная температура, характеризующая полную светимость небесного тела, составляет примерно 3300 кельвинов.

Предыдущие наблюдения показали, что вокруг 2M041240 находится очень протяженный пылевой диск. Новые наблюдения, проведенные с помощью радиоинтерферометра ALMA, продемонстрировали, что диск состоит из двух узких колец на расстоянии 70 и 116 астрономических единиц (а.е.) и шириной 5,6 и 8,5 а.е. соответственно. Размер всего диска оценивается примерно в 126 а.е.

Предполагается, что щели и кольца, замеченные в диске 2M041240, объясняются взаимодействием с планетой. Параметры промежутка между двумя кольцами указывает на присутствие экзопланеты с массой Сатурна, который располагается на расстоянии около 90 а.е. от звезды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
На Украине озвучили условие для переговоров по Крыму
Пресняков раскрыл детали закулисной жизни шоу «Голос»
Дом покойного брата Ника Картера из Backstreet Boys продадут в США
Официантка надела бюстгальтер вместо топа на вечеринку и восхитила подписчиков
Опубликовано видео допроса задержанного под Брянском украинского пилота
Перечислены востребованные у столичных выпускников специальности
Полковник ГРУ в отставке заявил об ответе России на гибридную войну
В США назвали главный просчет Вашингтона в отношениях с Россией
В пяти регионах России предрекли наводнения из-за заторов льда
ВСУ начали массово покидать Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.