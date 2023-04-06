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12:27, 6 апреля 2023Россия

20 украинских диверсантов пытались проникнуть в село под Брянском

Mash: 20 украинских диверсантов на пикапах пытались проникнуть в брянское село Случовск

Фото: Reuters

В село Случовск Брянской области пытались проникнуть 20 украинских диверсантов на двух пикапах. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, российские пограничники отбили атаку противника. Украинская сторона предприняла попытку проникновения утром 6 апреля. Это произошло в Погарском районе Брянской области на границе России и Украины.

Со стороны Вооруженных сил Украины присутствовало около 20 человек — данных о пострадавших с их стороны пока не поступало.

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До этого сообщалось, что один человек погиб при атаке ВСУ на поселок Запесочье в Брянской области. По сведениям Mash, один из украинских снарядов угодил в медпункт, где находились люди. Также пострадал один человек — его в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анна Щербакова
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