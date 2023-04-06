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10:10, 6 апреля 2023Россия

При обстреле граничащего с Украиной российского региона погиб человек

Mash: один человек погиб при атаке ВСУ на поселок Запесочье в Брянской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Один человек погиб при обстреле поселка Запесочье Погарского района Брянской области — его за утро четверга, 6 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дважды. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным авторов канала, один из украинских снарядов попал в медпункт, где находились люди. Также пострадал один человек — его в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу.

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В свою очередь, в Курской области под минометный обстрел ВСУ также попали населенные пункты Гордеевка, Успеновка, Краснооктябрьский Троицкое, уточнил Mash, добавив, что без света там остались около 300 человек.

Официально известно об одном обстреле Запесочья Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, из-за минометного обстрела оказались повреждены десять жилых домов и легковое авто, никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти в феврале бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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