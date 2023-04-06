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07:20, 6 апреля 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из минометов

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле ВСУ поселка Запесочья из минометов

Поселок Запесочье Погарского района Брянской области попал под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По данным губернатора, никто не пострадал. Из-за минометного обстрела оказались повреждены десять жилых домов и легковое авто, сказал Богомаз, подчеркнув, что на месте происшествия работают оперативные службы.

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Днем ранее, 5 апреля, Брянскую область атаковал беспилотник со взрывчаткой. Пострадал один человек. Не уточнялось, где конкретно в регионе произошла атака.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти в феврале бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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