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14:14, 5 апреля 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион атаковал беспилотник со взрывчаткой

Губернатор Брянской области сообщил об атаке заминированного БПЛА в Суземском районе

Фото: Potashev Aleksandr / Shutterstock / Fotodoom

Суземский район Брянской области атаковал беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Богомаз.

По его словам, разрушений нет, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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Днем ранее, 4 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Алешковичи Суземского района Брянской области. В результате обстрела была повреждена крыша частного домовладения, среди мирных жителей никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти в феврале бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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