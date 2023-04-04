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19:39, 4 апреля 2023Россия

ВСУ ударили из артиллерии по российскому селу в приграничном регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли из артиллерии село Алешковичи
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из артиллерии по селу Алешковичи Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате обстрела была повреждена крыша частного домовладения. Среди мирных жителей никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Накануне Брянскую область атаковали украинские беспилотники. Как рассказал глава российского региона, дроны противника повредили здание районного военкомата. Пострадавших и погибших нет.

Кроме того, 4 апреля украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, снаряды попали в огороды, в которых в момент атаки никого не было. Пострадавших и разрушений нет.

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Константин Лысяков
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