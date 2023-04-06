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13:26, 12 апреля 2023Силовые структуры

Выстрелившего из гранатомета в женщину бойца ВСУ осудили на 16 лет

В ДНР выстрелившего из гранатомета в женщину бойца ВСУ приговорили к 16 годам колонии

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 16 годам колонии строгого режима штаб-сержанта зенитной батареи полка Азов (запрещенная в России террористическая организация) Евгения Ткаченко, выстрелившего из противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье» в 62-летнюю женщину. Об этом в среду, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ткаченко признали виновным по статьям об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, покушении на убийство, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года в селе Ильичевское Ткаченко заметил около жилого дома пенсионерку и произвел в ее сторону выстрел гранатой. Женщина успела скрыться в подвале, боеприпас ее не задел — однако он разорвался в стене дома и повредил окна.

Ранее сообщалось, что в ЛНР суд дал 15 лет украинскому военному, по наводке которого обстреляли четырех человек.

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Илона Палей
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