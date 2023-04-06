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12:35, 6 апреля 2023Силовые структуры

Четырех жителей ЛНР обстреляли из минометов по наводке украинского военного

В ЛНР суд дал 15 лет украинскому военному, по наводке которого обстреляли четырех человек

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 15 годам колонии военнослужащего Нацгвардии Украины Владислава Мельника, по наводке которого была обстреляна группа пожилых мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск и Следственном комитете России.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с мирным населением и покушении на убийство четырех человек. Военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, 10 апреля Мельник проводил разведку с помощью квадрокоптера в городе Рубежное. В двух километрах от себя он обнаружил группу из четырех мирных жителей, которые пытались покинуть город по гуманитарному коридору. После этого он передал их координаты командиру минометной батареи. В 12 часов группа была обстреляна осколочными минами из минометов БМ-82.

В результате 66-летняя женщина получила ранение левого плеча. Позже врачи извлекли из него осколок. Остальные пожилые люди были сильно напуганы.

Ранее сообщалось, что в ЛНР военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили на 15 лет за убийство жителя города Попасная из автомата АК-74.

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Владимир Шарапов
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