Четырех жителей ЛНР обстреляли из минометов по наводке украинского военного

В ЛНР суд дал 15 лет украинскому военному, по наводке которого обстреляли четырех человек

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 15 годам колонии военнослужащего Нацгвардии Украины Владислава Мельника, по наводке которого была обстреляна группа пожилых мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск и Следственном комитете России.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с мирным населением и покушении на убийство четырех человек. Военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, 10 апреля Мельник проводил разведку с помощью квадрокоптера в городе Рубежное. В двух километрах от себя он обнаружил группу из четырех мирных жителей, которые пытались покинуть город по гуманитарному коридору. После этого он передал их координаты командиру минометной батареи. В 12 часов группа была обстреляна осколочными минами из минометов БМ-82.

В результате 66-летняя женщина получила ранение левого плеча. Позже врачи извлекли из него осколок. Остальные пожилые люди были сильно напуганы.

Ранее сообщалось, что в ЛНР военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили на 15 лет за убийство жителя города Попасная из автомата АК-74.