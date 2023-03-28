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12:33, 28 марта 2023Силовые структуры

Украинского военного осудили на 15 лет за убийство мирного жителя в ЛНР

В ЛНР военного ВСУ осудили на 15 лет за убийство жителя города Попасная из автомата АК-74

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Военнослужащего 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Бублика осудили на 15 лет за убийство мирного жителя в ЛНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 5 мая 2022 года Бублик шел из вагонного депо в центр города Попасная. По пути он увидел одноэтажный дом, на крыльце которого стояла женщина. В одном из окон он заметил мужчину. Чтобы напугать мирных жителей, военный не менее шести раз выстрелил в окна из автомата АК-74. В результате житель дома погиб.

Ранее сообщалось, что в ДНР двое украинских военных получили по 25 лет за расстрел мирных жителей Мариуполя.

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Елизавета Новикова
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