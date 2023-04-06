В Молдавии рассказали о провальных попытках вбить клин в отношения с Россией

Экс-президент Додон заявил о провальных попытках вбить клин между Молдавией и Россией

Экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал о дружественных отношениях с Россией, несмотря на провальные попытки «вбить клин» между народами государств. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Несмотря на все попытки рассорить нас, вбить клин между нашими народами, большинство молдавских граждан считают российский народ дружественным», — высказался бывший молдавский лидер на фоне 31-й годовщины установления дипломатических отношений.

Додон отметил, что народы стран прошли через многое вместе, одерживая различные победы. Он также напомнил о дружбе Петра I и его молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Как утверждает экс-президент, у России и Молдавии много общего, в том числе вера, ценности и традиции.

Ранее Додон оценил возможное включение республики в список недружественных Москве стран. По его словам, это приведет к значительным потерям для экономики государства. Бывший президент подверг критике политический курс нынешнего главы республики Майи Санду, указав на то, что она просит больше средств на оружие вместо оказания помощи пенсионерам и другим социальным группам, которые в ней нуждаются.