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21:46, 3 апреля 2023Бывший СССР

Додон оценил возможное включение Молдавии в список недружественных России стран

Додон: включение Молдавии в список недружественных РФ стран приведет к потерям в экономике
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала ТVC21 оценил возможное включение страны в список недружественных России стран. По его словам, это приведет к значительным потерям для молдавской экономики, передает ТАСС.

«Если нас, не дай бог, включат в список недружественных стран, Россия может приостановить свободную торговлю с Молдавией по очень многим позициям. Это еще больнее ударит по нашим экономическим агентам», — заявил экс-глава государства.

Он раскритиковал политический курс нынешнего президента Майи Санду, указав на то, что она просит больше средств на оружие вместо того, чтобы оказать помощь пенсионерам, докторам, учителям и другим социальным группам, которые в ней нуждаются, в то время, как страна переживает сильный кризис. Додон признался, что иногда у него возникают мысли о том, что новые люди, которые приходят к власти в стране, стремятся все разрушить и сбежать в другое государство.

Ранее Санду попросила западные страны увеличить военную помощь республике. Она добавила, что Молдавия уже увеличила военные расходы, но этого, по ее словам, недостаточно.

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Марина Совина
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