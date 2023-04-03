Додон оценил возможное включение Молдавии в список недружественных России стран

Додон: включение Молдавии в список недружественных РФ стран приведет к потерям в экономике

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала ТVC21 оценил возможное включение страны в список недружественных России стран. По его словам, это приведет к значительным потерям для молдавской экономики, передает ТАСС.

«Если нас, не дай бог, включат в список недружественных стран, Россия может приостановить свободную торговлю с Молдавией по очень многим позициям. Это еще больнее ударит по нашим экономическим агентам», — заявил экс-глава государства.

Он раскритиковал политический курс нынешнего президента Майи Санду, указав на то, что она просит больше средств на оружие вместо того, чтобы оказать помощь пенсионерам, докторам, учителям и другим социальным группам, которые в ней нуждаются, в то время, как страна переживает сильный кризис. Додон признался, что иногда у него возникают мысли о том, что новые люди, которые приходят к власти в стране, стремятся все разрушить и сбежать в другое государство.

Ранее Санду попросила западные страны увеличить военную помощь республике. Она добавила, что Молдавия уже увеличила военные расходы, но этого, по ее словам, недостаточно.