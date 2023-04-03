Санду попросила увеличить военную помощь Молдавии

Президент Молдавии Санду заявила, что страна нуждается в увеличении военной помощи Запада

Президент Молдавии Майя Санду попросила западные страны увеличить военную помощь республике. Заявление политика прозвучало на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в укреплении наших оборонительных способностей. И да, мы нуждаемся в помощи, обсуждаем с партнерами возможности ускорить этот процесс», — заявила Санду.

Она добавила, что Молдавия уже увеличила военные расходы, но этого, по ее словам, недостаточно.

Ранее лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор призвал к сохранению нейтралитета страны, чтобы «пережить это трудное время в мире и спокойствии».

В свою очередь, Евросоюз в середине марта пообещал рассмотреть выделение 40 миллионов евро для Вооруженных сил Молдавии.