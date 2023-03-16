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08:19, 16 марта 2023Мир

ЕС рассмотрит выделение многомиллионной помощи для ВС Молдавии

ЕС рассмотрит выделение 40 миллионов евро для ВС Молдавии из Европейского фонда мира

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) рассмотрит выделение многомиллионной помощи для Вооруженных сил (ВС) Молдавии, передает Bloomberg.

Евросоюз может направить Кишиневу 40 миллионов евро из Европейского фонда мира для усиления воздушного наблюдения, логистики и киберзащиты. Поддержка блока предоставит нелетальное оружие и наземные мобильные радиолокационные станции, пикапы, а также коммуникационное оборудование и программное обеспечение для укрепления ИТ-инфраструктуры страны.

Уточняется, что на прошлой неделе внешнеполитическое ведомство блока направило соответствующее предложение государствам-членам. Согласно документу, в феврале правительство Молдавии направило письмо с просьбой о помощи главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

Ранее министр обороны страны Анатолий Носатый рассказал, что республика хочет укрепить возможность наблюдения за своим воздушным пространством. Он добавил, что ранее данной теме не уделялось достаточного внимания из-за отсутствия необходимости развития таких технологий и больших затрат на это.

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Анастасия Заикина
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