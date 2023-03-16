ЕС рассмотрит выделение многомиллионной помощи для ВС Молдавии

ЕС рассмотрит выделение 40 миллионов евро для ВС Молдавии из Европейского фонда мира

Европейский союз (ЕС) рассмотрит выделение многомиллионной помощи для Вооруженных сил (ВС) Молдавии, передает Bloomberg.

Евросоюз может направить Кишиневу 40 миллионов евро из Европейского фонда мира для усиления воздушного наблюдения, логистики и киберзащиты. Поддержка блока предоставит нелетальное оружие и наземные мобильные радиолокационные станции, пикапы, а также коммуникационное оборудование и программное обеспечение для укрепления ИТ-инфраструктуры страны.

Уточняется, что на прошлой неделе внешнеполитическое ведомство блока направило соответствующее предложение государствам-членам. Согласно документу, в феврале правительство Молдавии направило письмо с просьбой о помощи главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

Ранее министр обороны страны Анатолий Носатый рассказал, что республика хочет укрепить возможность наблюдения за своим воздушным пространством. Он добавил, что ранее данной теме не уделялось достаточного внимания из-за отсутствия необходимости развития таких технологий и больших затрат на это.