ЕС приобретет для Молдавии радар для контроля воздушного пространства

EUobserver: Евросоюз намерен выделить Молдавии пакет военной помощи на 40 миллионов евро

Европейский союз (ЕС) намерен выделить Молдавии пакет военной помощи, в рамках которого будет куплен радар дальнего обнаружения. Об этом сообщает брюссельский портал EUobserver со ссылкой на меморандум от 13 марта, имеющийся в распоряжении издания.

Отмечается, что ЕС потратит еще 40 миллионов евро на поддержку Молдавии, при этом большая часть денег будет потрачена на «наземный мобильный радар дальнего наблюдения», который поможет республике контролировать свое воздушное пространство.

Остальные средства будут потрачены на «высокомобильные легкие тактические транспортные средства и пикапы», «вилочные погрузчики, автобусы и грузовики», коммуникационное оборудование, а также программное обеспечение для защиты от хакерских атак.

Деньги поступят из Европейского фонда мира, преимущественно помогающего с поставками оружия Киеву после начала спецоперации на Украине. Объем фонда составляет около восьми миллиардов евро. Закупками для Молдавии займется военно-закупочное подразделение Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны Эстонии.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый рассказал, что республика хочет укрепить возможность наблюдения за своим воздушным пространством. Он уточнил, что в этом Кишиневу могут помочь его партнеры. Носатый добавил, что ранее данной теме не уделялось достаточного внимания из-за отсутствия необходимости развития таких технологий и больших затрат на это.