Молдавия захотела укрепить возможность наблюдения за воздушным пространством

Молдавия собралась укрепить возможность наблюдения за воздушным пространством

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в эфире телеканала Vocea Basarabiei рассказал, что республика хочет укрепить возможность наблюдения за своим воздушным пространством. Он уточнил, что в этом Кишиневу могут помочь его партнеры.

«Мы должны иметь возможность перехватывать ракеты, но нынешнее оснащение армии не может охватить всю территорию. У нас есть результаты в этой области, используем ресурсы, которые власти выделили для укрепления системы обороны», — заявил глава Минобороны.

По его словам, страна обсуждает данный вопрос с рядом производителей и собирается в ближайшее время укрепить возможность наблюдения за воздушным пространством над своей территорией. Носатый добавил, что ранее данной теме не уделялось достаточного внимания из-за отсутствия необходимости развития таких технологий и больших затрат на это.

Ранее вице-председатель оппозиционной партии «Шор» в Молдавии Марина Таубер передала правительству страны текст резолюции, принятый в ходе протестов.