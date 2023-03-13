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22:57, 13 марта 2023Мир

Молдавия захотела укрепить возможность наблюдения за воздушным пространством

Молдавия собралась укрепить возможность наблюдения за воздушным пространством
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в эфире телеканала Vocea Basarabiei рассказал, что республика хочет укрепить возможность наблюдения за своим воздушным пространством. Он уточнил, что в этом Кишиневу могут помочь его партнеры.

«Мы должны иметь возможность перехватывать ракеты, но нынешнее оснащение армии не может охватить всю территорию. У нас есть результаты в этой области, используем ресурсы, которые власти выделили для укрепления системы обороны», — заявил глава Минобороны.

По его словам, страна обсуждает данный вопрос с рядом производителей и собирается в ближайшее время укрепить возможность наблюдения за воздушным пространством над своей территорией. Носатый добавил, что ранее данной теме не уделялось достаточного внимания из-за отсутствия необходимости развития таких технологий и больших затрат на это.

Ранее вице-председатель оппозиционной партии «Шор» в Молдавии Марина Таубер передала правительству страны текст резолюции, принятый в ходе протестов.

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Марина Совина
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