Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:48, 12 марта 2023Бывший СССР

Лидер оппозиции Молдавии передала правительству страны текст резолюции

Лидер оппозиции Молдавии Таубер передала кабмину принятый на протестах текст резолюции

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Вице-председатель оппозиционной партии «Шор» в Молдавии Марина Таубер передала правительству страны текст резолюции, принятый в ходе протестов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, полиция пропустила политика и группу парламентариев к кабмину. Уточняется, что в тексте содержится призыв к властям об оплате счетов граждан за газ, электроэнергию и тепло для за все три зимних месяца. Демонстранты требуют выполнить этот призыв в течение суток.

Также партия «Шор» призвала президента Молдавии Майю Санду, спикера парламента Игоря Гросу и премьер-министра Дорина Речана отказаться от милитаристской риторики. Протестующие также раскритиковали решение правящих элит переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский.

Траубер подчеркнула, что официальный Кишинев не соблюдает право граждан на свободу выражения позиции и нарушает демократические нормы.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе за подозрительное поведение задержаны 54 участника протеста оппозиции, в том числе 21 несовершеннолетний. Уточняется, что они вели себя подозрительно, а также имели при себе запрещенные предметы. Все они доставлены в инспекцию для установления личностей и оформления документов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Командир ВСУ завил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске
Лидер оппозиции Молдавии передала правительству страны текст резолюции
ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
В России отреагировали на обвинения Молдавии в организации беспорядков
Убитого в Подольске ударили ножом в спину и задели сердце
Глава UFC оценил третье подряд поражение Петра Яна
В США рассказали о ненависти администрации Байдена к Путину и коммунизму
Три пары поженились ночью в московском метро
Журналист Херш уличил США в попытке отвлечь внимание от его расследования
Стало известно об угрозе кризиса банковской системы администрации Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.