Лидер оппозиции Молдавии передала правительству страны текст резолюции

Лидер оппозиции Молдавии Таубер передала кабмину принятый на протестах текст резолюции

Вице-председатель оппозиционной партии «Шор» в Молдавии Марина Таубер передала правительству страны текст резолюции, принятый в ходе протестов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, полиция пропустила политика и группу парламентариев к кабмину. Уточняется, что в тексте содержится призыв к властям об оплате счетов граждан за газ, электроэнергию и тепло для за все три зимних месяца. Демонстранты требуют выполнить этот призыв в течение суток.

Также партия «Шор» призвала президента Молдавии Майю Санду, спикера парламента Игоря Гросу и премьер-министра Дорина Речана отказаться от милитаристской риторики. Протестующие также раскритиковали решение правящих элит переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский.

Траубер подчеркнула, что официальный Кишинев не соблюдает право граждан на свободу выражения позиции и нарушает демократические нормы.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе за подозрительное поведение задержаны 54 участника протеста оппозиции, в том числе 21 несовершеннолетний. Уточняется, что они вели себя подозрительно, а также имели при себе запрещенные предметы. Все они доставлены в инспекцию для установления личностей и оформления документов.