Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:54, 12 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии задержаны 54 участника протеста за подозрительное поведение

В Молдавии полиция задержала 54 участника протеста за подозрительное поведение

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В столице Молдавии Кишиневе за подозрительное поведение задержаны 54 участника протеста оппозиции. Об этом сообщает полиция республики в Telegram.

Уточняется, что 54 участника акции протеста, в том числе 21 несовершеннолетний, вели себя подозрительно, а также имели при себе запрещенные предметы. Все они доставлены в инспекцию для установления личностей и оформления документов.

При этом правоохранители напомнили, что организаторам акций не следует допускать к участию несовершеннолетних без взрослых.

Ранее сообщалось, что молдавская полиция попыталась не пропустить в Кишинев людей, направлявшихся на акцию протеста. Автобусы и легковые автомобили с гражданами, следующими на протест, блокируются, с них снимают регистрационные номера и отправляют в гараж.

11 марта президент Молдавии Майя Санду допустила возможность беспорядков во время акции протеста оппозиции 12 марта. Вместе с тем она выразила уверенность в том, что правоохранительные органы смогут держать ситуацию под контролем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российского ученого заподозрили в серии убийств 20-летней давности
Минобороны отчиталось о ходе боев на двух направлениях
Минобороны заявило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ
Из британских тюрем уволили 31 сотрудницу за отношения с заключенными
Россиянина ранили во время стрельбы на городской площади
В Кишиневе произошли столкновения полиции с протестующей оппозицией
Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на донецком направлении
В Минобороны заявили об уничтожении пяти украинских ДРГ на купянском направлении
Доктор Мясников заявил о важности перемены принципов питания с возрастом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.