В Молдавии задержаны 54 участника протеста за подозрительное поведение

В Молдавии полиция задержала 54 участника протеста за подозрительное поведение

В столице Молдавии Кишиневе за подозрительное поведение задержаны 54 участника протеста оппозиции. Об этом сообщает полиция республики в Telegram.

Уточняется, что 54 участника акции протеста, в том числе 21 несовершеннолетний, вели себя подозрительно, а также имели при себе запрещенные предметы. Все они доставлены в инспекцию для установления личностей и оформления документов.

При этом правоохранители напомнили, что организаторам акций не следует допускать к участию несовершеннолетних без взрослых.

Ранее сообщалось, что молдавская полиция попыталась не пропустить в Кишинев людей, направлявшихся на акцию протеста. Автобусы и легковые автомобили с гражданами, следующими на протест, блокируются, с них снимают регистрационные номера и отправляют в гараж.

11 марта президент Молдавии Майя Санду допустила возможность беспорядков во время акции протеста оппозиции 12 марта. Вместе с тем она выразила уверенность в том, что правоохранительные органы смогут держать ситуацию под контролем.