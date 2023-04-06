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02:00, 6 апреля 2023Из жизни

Одержимая темой смерти доминатрикс подарила парню труп бывшего одноклассника

Одержимая кровью доминатрикс зарезала бывшего одноклассника и подарила его тело бойфренду

Кадр: WCVB Channel 5 Boston / Youtube

Доминатрикс зарезала бывшего одноклассника в домике на дереве и подарила его труп бойфренду. Как сообщает Express, женщина была одержима темами смерти, крови и убийств.

В марте 2023 года суд признал 24-летюю Джулию Энрайт из Массачусетса, США, виновной в убийстве бывшего парня и попытках избавиться от его тела в 2018 году. Убийцу приговорили к пожизненному заключению.

Тогда еще 21-летняя Энрайт работала по ночам доминатрикс, называя себя на визитках «Госпожа Жасмин». С убитым 20-летним Бренданом Чиклисом она была знакома со школы. Пара недолго встречалась, и после разрыва они поддерживали общение. В июне 2018-го Чиклис пропал. Через неделю после исчезновения его машину нашли на парковке возле супермаркета. А еще через семь дней прохожий обнаружил его тело в канаве рядом с шоссе во время утренней пробежки.

Труп Чиклиса был завернут в одеяло, брезент и простыню, а сверху замотан мусорными мешками, заклеенными скотчем. На теле, которое в момент обнаружения уже находилось в процессе разложения, нашли многочисленные колотые раны. Согласно данным, предоставленным его оператором сотовой связи, в день исчезновения мужчина приезжал к Энрайт.

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Энрайт отрицала встречу с Чиклисом, однако во время обыска полицейские обнаружили у нее дома кровь, трупы животных, использованные презервативы и несколько ножей. Следы крови были также обнаружены в домике на дереве, под ним и на ведущей к нему лестнице. Последующий анализ доказал, что это была кровь Чиклиса.

В ходе следствия выяснилось, что у Энрайт были склонности к извращенному насилию. У женщины дома нашли артефакты из костей животных, их заспиртованные трупы и сосуды с кровью. В ее смартфоне было адресованное бойфренду Джонатану Линду жуткое сообщение: «Как думаешь, можно ли добавить пузырьки в ванну с кровью?»

Помимо прочего, Энрайт вела дневник, в котором писала, что иногда мечтает об убийстве и ей «любопытно, каково это — убить человека». Она также сделала несколько записей после убийства Чиклиса, включая замечание, что ее парню мог не понравиться «сюрприз».

Это был своего рода подарок. Я сделала это специально для него. Таким было мое намерение

Джулия Энрайтосужденная в убийстве Брендона Чиклиса

Бойфренд Энрайт, Джонатан Линд, получил обвинения в попытках избавиться от тела, соучастии в убийстве, а также в лжесвидетельстве и введении суда в заблуждение.

В суде Энрайт признала, что нанесла Чиклису ножевые ранения, но утверждала, что это была самооборона, потому что мужчина пытался ее изнасиловать. Записи в дневнике она назвала фантазиями, не имеющими отношения к реальности.

Ранее сообщалось о мужчине из США, который попытался накормить семью сердцем своей жертвы. Убийцу ошибочно выпустили из тюрьмы незадолго до трагического происшествия.

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Антонина Черташ
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