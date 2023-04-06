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22:02, 6 апреля 2023Экономика

Мишустин отметил рост товарооборота в ЕАЭС в 2022 году

Премьер России Мишустин заявил, что товарооборот в ЕАЭС в 2022 году вырос на 15 процентов

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с депутатами Госдумы рассказал о росте товарооборота стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По его словам, в 2022 году он увеличился на 15 процентов, сообщает ТАСС.

«Что сегодня такое ЕАЭС? Это 180 миллионов человек и ВВП более чем два триллиона долларов. И, конечно, он доказал свою эффективность, реагируя на вызовы», — отметил премьер.

Он подчеркнул, что, несмотря на большое количество трудностей, включая пандемию коронавируса ранее и санкционное давление на Россию и Белоруссию, которое происходит в настоящее время, товарооборот среди стран-участниц ЕАЭС растет. Мишустин уточнил, что в 2022 году он увеличился на 15 процентов и составил 80 миллиардов долларов.

Ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на сумму 1 тысяча евро до 1 октября.

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Марина Совина
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