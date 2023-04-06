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19:27, 6 апреля 2023Из жизни

Потерявший равновесие мужчина схватился за провод и умер от удара током

В Индии мужчина потерял равновесие, схватился за провод под напряжением и умер

Фото: Adnan Abidi / Reuters

71-летний владелец одного из самых популярных спортивных баров в городе Норидж, Великобритания, Иван Браун схватился за провод под напряжением и умер от удара током во время отпуска в Индии. Об этом сообщает ITV News Anglia.

Браун находился в двухмесячном путешествии по Индии вместе с другом. В воскресенье, 2 апреля, мужчины посетили туристическое место в штате Химачал-Прадеш. Браун позировал перед камерой возле строительной площадки и внезапно потерял равновесие. Мужчина машинально схватился за провод рядом с ним и получил сильный удар током, в результате чего скоропостижно скончался.

Члены семьи Брауна были шокированы произошедшим и до сих пор не могут смириться с его гибелью. «Мы все потрясены и убиты горем из-за того, что потеряли сердце и душу нашей семьи», — признались родственники.

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Браун родился в английском городе Костесси и в 11 лет вместе с семьей переехал в деревню Ленуэйд. После окончания школы он работал бетонщиком, чертежником и продавцом, а в 1984 году купил бар The Murderers & Gardeners Arms и стал его владельцем.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда взял в руки заряжающийся телефон и умер от удара током, произошедшего в результате короткого замыкания. Когда мужчину нашли, он лежал на боку, из его рта капала кровь, а на правой руке был ожог.

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Алиса Удовик
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