Мужчина взял в руки заряжающийся телефон и умер от удара током

The Thaiger: Житель Таиланда умер от удара током из-за заряжающегося телефона

Житель Бангкока, Таиланд, взял в руки заряжающийся телефон и умер от удара током, произошедшего в результате короткого замыкания. Об этом сообщает The Thaiger.

Утром в полицию поступило сообщение о смерти арендатора комнаты. В одной из десяти комнат двухэтажного здания полиция обнаружила тело 28-летнего сварщика по фамилии Ванчай. Мужчина лежал на боку, из его рта капала кровь, а на правой руке был ожог.

В руке таец сжимал мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству. Оно было воткнуто в удлинитель, ведущий к розетке на стене. Как показало расследование, штепсель удлинителя был сломан, и некоторые металлические детали отсутствовали. Ванчай починил удлинитель, пропустив провод и воткнув его напрямую в главную розетку.

В полиции предположили, что сломанный удлинитель вызвал короткое замыкание, в результате которого Ванчай получил смертельный удар током.

50-летний брат Ванчая Сомкуан рассказал полиции, что вечером вернулся с работы и постучал в дверь комнаты брата, но никто не ответил. Решив, что брата нет дома, Сомкуан отправился поесть. После этого он вернулся на работу и снова пришел домой только в два часа ночи. Он снова постучал в дверь брата, и ему снова никто не открыл. Сомкуан безуспешно попытался найти Ванчая еще раз около шести часов утра. Тогда он решил выбить дверь и обнаружил, что брат погиб.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме пятиклассник умер после того, как его мобильный телефон взорвался во время онлайн-занятия. Смартфон находился на зарядке.

