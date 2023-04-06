Задержанного ФСБ иностранца осудили на девять лет за финансирование террористов

В Новосибирске иностранцу дали 9 лет за финансирование террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»

В Новосибирске суд приговорил к девяти годам лишения свободы иностранца, финансировавшего запрещенную в России террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 2021 по 2022 год фигурант переводил деньги за границу террористам. Суммарно он отправил им более 200 тысяч рублей. Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся.

Ранее во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего иностранца за финансирование террористов в Сирии.

