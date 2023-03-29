Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 29 марта 2023Силовые структуры

ФСБ задержала молодого сторонника ИГ за финансирование террористов в Сирии

Во Владимирской области ФСБ задержала иностранца за финансирование террористов в Сирии

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего иностранца за финансирование террористов в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

В отношении него возбудили дело о содействии терроризму и поместили в СИЗО. Он признался в содеянном.

По данным спецслужбы, молодой человек был приверженцем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В сети он познакомился с боевиком, находящимся в Сирии. После общения с ним он решил помочь террористам и перевел им деньги на покупку огнестрельного оружия.

Ранее стало известно, что в Пензенской области ФСБ задержала 22-летнего местного жителя, финансировавшего запрещенную в России террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Брянскую область
Онищенко призвал россиян отказаться роллов
Главу крупнейшего банка США вызвали в суд из-за помощи Джеффри Эпштейну
Песков высказался об опасности искусственного интеллекта
Стало известно об опасной болезни у умершего после урока физкультуры школьника
В России высказались о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина
ФСБ задержала молодого сторонника ИГ за финансирование террористов в Сирии
В Подмосковье учительница ударила школьницу из-за прически и попала на видео
В России отреагировали на удар беспилотника по газонасосной станции в Белгороде
Стилист перечислила актуальные тренды теплого сезона-2023
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.