Япония впервые заметила авианосец Китая «Шаньдун» в Тихом океане

Минобороны Японии впервые зафиксировало выход авианосца Китая «Шаньдун» в Тихий океан

Минобороны Японии впервые заметило выход китайского авианосца «Шаньдун» в акваторию Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Отмечается, что группу кораблей, в которую также входят сопровождающие авианосец фрегаты и быстроходное универсальное судно снабжения, зафиксировали вечером 5 апреля в 300 километрах к югу от острова Хатэрума в японской префектуре Окинава. Суда шли на восток.

В комитете добавили, что Токио отравил эсминец «Савагири» для наблюдения за группой. Предполагается, что китайские морские маневры могут быть частью учений.