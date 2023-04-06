Авианосец ВМС Китая вышел в океан и приблизился к Тайваню

Авианосец ВМС Китая «Шаньдун» впервые вышел в океан и находится в 370 км от Тайваня

Китайский авианосец «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и приблизился к южной части Тайваня на расстояние 370 километров, говорится в сообщении тайваньского издания Liberty Times.

Газета отмечает, что глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн ранее заявил, что судно ВМС Китая прошло через пролив Лусон, и находится в 200 морских милях к востоку от самой южной точки острова — мыса Элуаньби.

Тайваньские военные допустили, что маневры авианосца могут быть частью учений, «однако из-за чувствительности ситуации оборонное ведомство продолжает устанавливать его намерения».

Ранее в Китае предупредили, что действия нынешней администрации Тайваня не изменят тот факт, что остров является частью КНР, а лишь подтолкнут его к опасной грани войны. Отмечается, что транзитная поездка главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты является не более чем прикрытие стремления к независимости. «Осуществление полного воссоединения родины является общим стремлением всего китайского народа и сутью национального возрождения», — говорится в заявлении.