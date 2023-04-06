Китай предупредил Тайвань об опасной грани войны

В ЦК КПК заявили, что действия Тайваня подтолкнут остров к опасной грани войны

Действия нынешней администрации Тайваня не изменят тот факт, что остров является частью КНР, а лишь подтолкнут остров к опасной грани войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.

Отмечается, что транзитная поездка главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты является не более чем прикрытие стремления к независимости. «Осуществление полного воссоединения родины является общим стремлением всего китайского народа и сутью национального возрождения», — говорится в заявлении.

В канцелярии ЦК Компартии КНР по делам Тайваня заявили, что в мире существует только один Китай, и остров является его частью. В заявлении также отмечается, что решение тайваньского вопроса является внутренним делом страны, «которое не терпит вмешательства извне».

5 апреля Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива перед встречей Маккарти с главой администрации острова Цай Инвэнь.

В сентябре 2022 года Китай обозначил обязательное условие установления устойчивого мира в Тайваньском проливе. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, это станет возможным только после воссоединения острова с Китаем.

