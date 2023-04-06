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17:13, 6 апреля 2023Мир

МИД КНР оправдался за заявление китайского посла о безграничной дружбе с РФ

МИД КНР: NYT неверно интерпретировала заявление посла Китая в ЕС Фу Цуна о дружбе с РФ
Фу Цун

Фу Цун. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Газета The New York Times неправильно интерпретировала заявление китайского посла в Европейском союзе (ЕС) Фу Цуна о риторическом характере заявления про «безграничную дружбу» России и Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное представительство МИД КНР в Евроcоюзе.

«Статья в The New York Times не в полной мере отражает интервью, которое продолжалось в течение часа», — заявили в дипломатическом представительстве, отметив, что «не имеет смысла дискутировать о смысле безграничности» дружбы Москвы и Пекина.

Ранее Фу Цун сообщил в интервью The New York Times, что заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем следует объяснить риторическим приемом.

По словам дипломата, Пекин, несмотря на подписание председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным заявления «о безграничной дружбе» в феврале 2022 года, не поддерживает российскую спецоперацию, не признает Крым российским, как и не признает легитимность референдумов осенью 2022 года, а также не намерен оказывать Москве военную помощь.

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Глеб Бажуткин
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